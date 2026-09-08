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Mersin Bozyazı'da orman yangını: Alevler kamerada!

Mersin Bozyazı'da orman yangını: Alevler kamerada!

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye ekipler ve söndürme helikopterleri sevk edilirken yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MERSİN'DE ORMAN YANGINI: HAVADAKİ VE KARADAKİ EKİPLER TEYAKKUZDA

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, çevre yerleşim yerlerinde endişe yarattı. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan alevlere karşı bölgede geniş çaplı bir söndürme çalışması başlatıldı.

MUZ SERALARININ ÜST KISMINDA BAŞLADI

Yangın, Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının hemen üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, zaman kaybetmeden Bozyazı ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

ALEVLERE ÇİFT YÖNLÜ MÜDAHALE

Bölgenin sarp arazi yapısı nedeniyle müdahale hem karadan hem de havadan eş zamanlı olarak yürütülüyor. Çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri, alevlerin seralara ve yakındaki yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyor.

Ekipler, rüzgarın yön değiştirme ihtimaline karşı yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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