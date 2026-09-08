Giriş Tarihi: 08 Eylül 2026 14:07 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 14:11

Dava İkinci Duruşmada Karara Bağlandı

Güngören'de meydana gelen Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili yargılama sürecinde karar aşamasına gelindi. Bakırköy Adliyesinde görülen ikinci duruşmaya taraf avukatları, maktul Atlas Çağlayan'ın ailesi ve tutuklu sanık E.Ç. katıldı. Mahkeme heyeti, dosyadaki deliller ve alınan beyanlar doğrultusunda kararını açıklayarak yargılamayı sonlandırdı.

Sanığa Üç Ayrı Suçtan Ceza

Mahkeme heyeti, 14 yaşındaki sanık E.Ç. hakkında;

"Çocuğa karşı kasten öldürme",

"6136 sayılı Kanun'a muhalefet etme",

"Zincirleme şekilde silahla tehdit"

suçlarından toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar verildi.