CANLI YAYIN
Geri
Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı: 14 yaşındaki sanığa 18 yıl 10 ay hapis

Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı: 14 yaşındaki sanığa 18 yıl 10 ay hapis

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Güngören'de Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında nihai karar çıktı. Mahkeme, 14 yaşındaki tutuklu sanık E.Ç. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Dava İkinci Duruşmada Karara Bağlandı

Güngören'de meydana gelen Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili yargılama sürecinde karar aşamasına gelindi. Bakırköy Adliyesinde görülen ikinci duruşmaya taraf avukatları, maktul Atlas Çağlayan'ın ailesi ve tutuklu sanık E.Ç. katıldı. Mahkeme heyeti, dosyadaki deliller ve alınan beyanlar doğrultusunda kararını açıklayarak yargılamayı sonlandırdı.

Sanığa Üç Ayrı Suçtan Ceza

Mahkeme heyeti, 14 yaşındaki sanık E.Ç. hakkında;

  • "Çocuğa karşı kasten öldürme",

  • "6136 sayılı Kanun'a muhalefet etme",

  • "Zincirleme şekilde silahla tehdit"

suçlarından toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar verildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Altı Üstü İstanbul'da bomba soru! "Naz'ın annesi sen misin?"
Altı Üstü İstanbul'da bomba soru! "Naz'ın annesi sen misin?"
60 Bin TL'lik oltasını arayan adamın karşısına 76 metrede 3 köpek balığı çıktı! O anları kamerada
60 Bin TL'lik oltasını arayan adamın karşısına 76 metrede 3 köpek balığı çıktı! O anları kamerada
Fatih Ayvansaray'da ücret anlaşmazlığı kavgası: Taksi şoförü yolcuları dövdü, yakalandı!
Fatih Ayvansaray'da ücret anlaşmazlığı kavgası: Taksi şoförü yolcuları dövdü, yakalandı!
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan ev yangınında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü hayatını kaybetti
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan ev yangınında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle