Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı: 14 yaşındaki sanığa 18 yıl 10 ay hapis
Güngören'de Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında nihai karar çıktı. Mahkeme, 14 yaşındaki tutuklu sanık E.Ç. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
Dava İkinci Duruşmada Karara Bağlandı
Güngören'de meydana gelen Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili yargılama sürecinde karar aşamasına gelindi. Bakırköy Adliyesinde görülen ikinci duruşmaya taraf avukatları, maktul Atlas Çağlayan'ın ailesi ve tutuklu sanık E.Ç. katıldı. Mahkeme heyeti, dosyadaki deliller ve alınan beyanlar doğrultusunda kararını açıklayarak yargılamayı sonlandırdı.
Sanığa Üç Ayrı Suçtan Ceza
Mahkeme heyeti, 14 yaşındaki sanık E.Ç. hakkında;
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"Çocuğa karşı kasten öldürme",
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"6136 sayılı Kanun'a muhalefet etme",
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"Zincirleme şekilde silahla tehdit"
suçlarından toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar verildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel