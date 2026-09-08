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Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! Olay yerinde 18 kovan bulundu: Sürücü vefat etti

Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! Olay yerinde 18 kovan bulundu: Sürücü vefat etti

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Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti. Olay yerinde 18 boş kovan bulunurken, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÇEKMEKÖY'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI

Çekmeköy'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti. Olay yerinde 18 boş kovan bulunurken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI

Olay, saat 13.00 sıralarında Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde bulunan 34 PSA 572 plakalı otomobile, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE 18 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada 18 boş kovan bulundu. Çalışmaların ardından sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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