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Bolu'da otobüsün önüne savrulan araçta ağır yaralanmıştı: Üniversiteli Burak Çınar yaşam mücadelesini kaybetti!

Bolu'da otobüsün önüne savrulan araçta ağır yaralanmıştı: Üniversiteli Burak Çınar yaşam mücadelesini kaybetti!

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TEM Otoyolu Bolu geçişinde 5 Eylül'de meydana gelen kazada, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yolcu otobüsünün önüne savrulması sonucu ağır yaralanan KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Burak Çınar hayatını kaybetti. Hastanedeki 3 günlük yaşam savaşını kaybeden genç öğrencinin cenazesi Trabzon'un Çaykara ilçesinde toprağa verilecek.

Otobüsün Önüne Savrulup Takla Attı

Kaza, 5 Eylül'de TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönünde seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsünün önüne savruldu. Otobüsün bir süre sürüklediği araç, savrularak takla attı ve ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki üç kişi yaralanarak olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Üç Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Kazada ağır yaralanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Burak Çınar, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çınar'ın cenazesinin, Trabzon'un Çaykara ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza Anı Araç Kamerasında

Bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı kaza, aynı istikamette giden başka bir otomobilin araç içi kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın ani manevrayla otobüsün önüne savrulduğu, metrelerce sürüklendikten sonra takla attığı anlar yer aldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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