CANLI YAYIN
Geri
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan ev yangınında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü hayatını kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan ev yangınında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü hayatını kaybetti

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında gece saatlerinde bir evde çıkan yangında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Koçyiğitler Köyünde Gece Yangın Çıktı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünün Ürünlü mezrasındaki bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

Ağa ve Hayriye Üykü Çifti Yaşamını Yitirdi

Yangın esnasında evde bulunan Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü, yoğun dumandan etkilenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangın Söndürüldü, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Osmaniye'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Burhan Camuzemen yaşamını yitirdi
Osmaniye'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Burhan Camuzemen yaşamını yitirdi
Akçakoca'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Akçakoca'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Samsun Atakum'da iki motosiklet çarpıştı! 22 yaşındaki Neriban Özban hayatını kaybetti
Samsun Atakum'da iki motosiklet çarpıştı! 22 yaşındaki Neriban Özban hayatını kaybetti
Ankara Adliyesi'nde ifade veren Melih Gökçek çıkışta basın mensuplarına konuştu: "Adaletten endişem yok"
Ankara Adliyesi'nde ifade veren Melih Gökçek çıkışta basın mensuplarına konuştu: "Adaletten endişem yok"

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle