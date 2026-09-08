Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan ev yangınında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü hayatını kaybetti
Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında gece saatlerinde bir evde çıkan yangında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Koçyiğitler Köyünde Gece Yangın Çıktı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünün Ürünlü mezrasındaki bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.
Ağa ve Hayriye Üykü Çifti Yaşamını Yitirdi
Yangın esnasında evde bulunan Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü, yoğun dumandan etkilenerek olay yerinde hayatını kaybetti.
Yangın Söndürüldü, Ev Kullanılamaz Hale Geldi
İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
İnceleme Başlatıldı
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam