Giriş Tarihi: 08 Eylül 2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 09:24

Koçyiğitler Köyünde Gece Yangın Çıktı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünün Ürünlü mezrasındaki bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

Ağa ve Hayriye Üykü Çifti Yaşamını Yitirdi

Yangın esnasında evde bulunan Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü, yoğun dumandan etkilenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangın Söndürüldü, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürdürülüyor.