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Altı Üstü İstanbul'da bomba soru! "Naz'ın annesi sen misin?"

Altı Üstü İstanbul'da bomba soru! "Naz'ın annesi sen misin?"

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ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un merakla beklenen 14. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda Fahriye'ye yöneltilen "Naz'ın annesi sen misin, Fahriye abla?" sorusu yeni bölüm öncesi merakı artırdı.

Altı Üstü İstanbul'un 14. bölüm ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Yeni bölüm tanıtımında Naz ve Fahriye cephesinde önemli gelişmeler yaşanacağının sinyalleri verildi.

"GERÇEK ANNEN HAYATTA"

Fragmanda "Gerçek annen hayatta ve bunu senden saklıyorlar" sözleri dikkat çekiyor.

Naz'ın gerçeği öğrenmek istemesiyle birlikte aile içindeki sırların ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

FAHRİYE'YE DİKKAT ÇEKEN SORU

Fragmanın sonunda ise "Naz'ın annesi sen misin Fahriye Abla?" sorusu geliyor.

Bu soru, Fahriye ile Naz arasındaki ilişkiye dair yeni bir sırrın ortaya çıkabileceği yönündeki merakı artırdı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin 13. bölümünde Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmış, Fahriye ve Soner'in Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar vermesiyle hikâyedeki gerilim yükselmişti. Emir'in de Fahriye'nin davranışlarından şüphelenmeye başladığı görülmüştü.

Altı Üstü İstanbul'un 14. bölümü 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Fragman

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