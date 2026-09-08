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Boşanma davası sonrası ölümlü kavga! Bagajdan cephane çıktı

Boşanma davası sonrası ölümlü kavga! Bagajdan cephane çıktı

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Adana'da boşanma davasından çıkan iki aile arasında başlayan tartışma, silahlı, sopalı ve döner bıçaklı kavgaya dönüştü. Yüreğir'de meydana gelen olayda Cebrail Timi tabancayla vurularak hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

ADANA'DA ADLİYE ÇIKIŞI SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Adana Adliyesi çıkışında iki aile arasında başlayan tartışma, tarafların Yüreğir ilçesindeki Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda yeniden karşılaşmasıyla silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Adliyesi'ndeki boşanma davasından çıkan ve isimleri henüz öğrenilemeyen iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Adliye önünde başlayan tartışmanın ardından taraflar, 2 otomobil ve 1 motosikletle bölgeden ayrıldı.

BULVAR ÜZERİNDE YENİDEN KARŞILAŞTILAR

Taraflar, Yüreğir ilçesindeki Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerinde yeniden karşı karşıya geldi. Araçlarını durduran taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada tabanca, döner bıçağı ve sopalar kullanıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kavgada tabancayla vurulan Cebrail Timi, olay yerinde hayatını kaybetti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yeri ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelilerden 3'ü, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki araçlarda yaptığı incelemede, 01 EK 022 plakalı otomobilin bagajında çok sayıda döner bıçağı, bıçak ve sopa ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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