Küçükçekmece'de alacak kavgası kanlı bitti: Seken kurşun sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuğa isabet etti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan ev yangınında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü hayatını kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan ev yangınında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü hayatını kaybetti