Fatih Ayvansaray'da ücret anlaşmazlığı kavgası: Taksi şoförü yolcuları dövdü, yakalandı!
İstanbul Fatih'te taksi ücretinde anlaşamadığı müşterilerine saldıran maganda taksici polis ekiplerinden kaçamadı! Ayvansaray Mahallesi'nde araçtan indirdiği yolcuları tekme ve yumruklarla darbeden, bir kadının yere düşmesine neden olan 37 yaşındaki şoför İ.H.K., araç kamerası görüntülerinin ardından gözaltına alındı. Dehşet anları saniye saniye kaydedilirken şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam