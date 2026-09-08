CANLI YAYIN
Geri
Fatih Ayvansaray'da ücret anlaşmazlığı kavgası: Taksi şoförü yolcuları dövdü, yakalandı!

Fatih Ayvansaray'da ücret anlaşmazlığı kavgası: Taksi şoförü yolcuları dövdü, yakalandı!

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul Fatih'te taksi ücretinde anlaşamadığı müşterilerine saldıran maganda taksici polis ekiplerinden kaçamadı! Ayvansaray Mahallesi'nde araçtan indirdiği yolcuları tekme ve yumruklarla darbeden, bir kadının yere düşmesine neden olan 37 yaşındaki şoför İ.H.K., araç kamerası görüntülerinin ardından gözaltına alındı. Dehşet anları saniye saniye kaydedilirken şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Osmaniye'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Burhan Camuzemen yaşamını yitirdi
Osmaniye'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Burhan Camuzemen yaşamını yitirdi
Akçakoca'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Akçakoca'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Samsun Atakum'da iki motosiklet çarpıştı! 22 yaşındaki Neriban Özban hayatını kaybetti
Samsun Atakum'da iki motosiklet çarpıştı! 22 yaşındaki Neriban Özban hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: Yarısı Bizden Kampanyası'nda süre 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı
Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: Yarısı Bizden Kampanyası'nda süre 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle