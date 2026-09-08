KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı: Bakan Osman Aşkın Bak %90 yerleştirme rekorunu ilan etti!

60 Bin TL'lik oltasını arayan adamın karşısına 76 metrede 3 köpek balığı çıktı! O anları kamerada

Bakan Uraloğlu duyurdu: Avrasya Tüneli'nde 4 Eylül'de 94 bin 489 araçla tüm zamanların geçiş rekoru kırıldı!

28 ilde uyuşturucu ve yasa dışı kenevir operasyonu: 140 şüpheli yakalandı

28 ilde uyuşturucu ve yasa dışı kenevir operasyonu: 140 şüpheli yakalandı