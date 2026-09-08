Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyasi tutuklu değil, adaylık ayrı davalar ayrı!
CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve partideki son gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, davalar ile adaylık süreçlerinin karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ayrıca mutlak butlan davası ve olası bir kurultayda yeniden genel başkan adayı olup olmayacağına dair açık kapı bıraktı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel