İstanbul Beyoğlu'nda apartmanın zemin katında halıya sarılmış başından vurulmuş ceset bulundu
İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki bir apartmanın zemin katında, halıya sarılmış ve başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın cinayete kurban gittiğini kesinleştirdi. Emniyet birimleri, maktulün bulunduğu binada mı öldürüldüğü yoksa başka bir yerde katledildikten sonra mı zemin kata bırakıldığı sorusuna odaklanarak soruşturma başlattı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam