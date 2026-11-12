Alanya’da trafikte akrobatik hareketler yapan iki motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa’da poligonda eğitmen silahı başına dayayan şahsı son anda kurtardı: O anlar kameraya yansıdı

Mardin'de motosiklete çarpmamak için manevra yapan midibüs refüje çıktı: 2 yaralı 2 firar