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Kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap var: Fâtır Suresi 10. ayet ne bildiriyor?

Kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap var: Fâtır Suresi 10. ayet ne bildiriyor?

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Kur'an-ı Kerim’in vurguladığı bu ilahi ilke, insan iradesinin ahlaki sorumluluğuna ve evrensel adalet yasalarına dikkat çekerek, sinsi planlar ve kötü niyetli tertipler kuran odakların nihayetinde başarısızlığa mahkum olduğunu ortaya koyar. Fâtır Suresi'nin 10. ayetinde de belirtildiği üzere, kötülük kurgulayanlar için çetin bir azap bulunmakta ve kurdukları tüm tuzaklar evrensel yasalara takılarak altüst olmaktadır.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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