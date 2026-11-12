Ankara-Tahran hattında kritik diplomasi: Başkan Erdoğan Mesut Pezeşkiyan ile görüştü
Türkiye’nin yoğun diplomasi trafiği kapsamında Ankara-Tahran hattında üst düzey bir temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki komşu ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme geldiği görüşme, diplomatik çevreler tarafından yakından takip edildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel