Emekli zammında gözler Ocak 2027'de: İki güçlü senaryo ve en düşük emekli maaşı tahminleri
İlk 4 aylık enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından milyonlarca memur ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranlarına ilişkin yeni senaryolar gündeme geldi. Emeklilerin gelir düzeyini artırmayı hedefleyen çalışmalarda sona yaklaşıldığı kaydedilirken; kök maaş iyileştirmesi, taban aylık artışı, refah payı ve seyyanen zam gibi formüller değerlendiriliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, enflasyon beklentileri doğrultusunda öne çıkan zam ihtimallerini ve hesaplama yöntemlerini paylaştı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi