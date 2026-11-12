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Şişli'de berberde silahlı saldırı: Akrabasını bacaklarından vuran şüpheli eğlence mekanında yakalandı

Şişli'de berberde silahlı saldırı: Akrabasını bacaklarından vuran şüpheli eğlence mekanında yakalandı

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İstanbul Şişli Paşa Mahallesi’ndeki bir berber dükkanında oturan 22 yaşındaki Osman B., uğradığı silahlı saldırı sonucu iki bacağından yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı hastaneye kaldırılırken, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. Mağdurun kardeşi Beytocan B.’nin teşhisi ve yapılan takip neticesinde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen akrabası Kazım K.’nin (19) Beşiktaş Nisbetiye Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında gizlendiği belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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