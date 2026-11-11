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Mardin'de motosiklete çarpmamak için manevra yapan midibüs refüje çıktı: 2 yaralı 2 firar

Mardin'de motosiklete çarpmamak için manevra yapan midibüs refüje çıktı: 2 yaralı 2 firar

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Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Galericiler Sitesi Kavşağı’nda, motosiklete çarpmamak için ani manevra yapan midibüs refüje çıktı. Kazada araçtaki 25 tekstil işçisinden 2’si yaralanırken, kazaya sebep olduğu belirtilen motosikletteki iki kişi olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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