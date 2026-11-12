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Bodrum'da kırmızı ışıkta motosikletin arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü 1 yaralı

Bodrum'da kırmızı ışıkta motosikletin arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü 1 yaralı

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Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Konacık Jandarma Kavşağı’nda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, B.S. idaresindeki motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan B.S. hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri, hayatını kaybeden sürücünün kimlik tespiti ve kazayla ilgili inceleme başlattı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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