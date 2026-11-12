ABD Savunma Bakanı Hegseth Arlington Ulusal Mezarlığı'nda nöbetçi askerden fırça yedi
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen resmi törenin ardından sergilediği davranışlar Washington'da gündem oldu. Tören sonrasında heyetiyle birlikte yüksek sesle gülüşüp uygunsuz tavırlar sergileyen Bakan Hegseth, alanda nöbet tutan asker tarafından disiplin ve saygı kuralları hatırlatılarak uyarıldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olaya ilişkin iddiaları doğrulayan Pentagon makamları da Hegseth'in saygısız davrandığını açıkça ifade etti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya