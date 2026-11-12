Murat Kurum'dan COP31 paylaşımı: "Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı"
Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 zirvesi gündemdeki yerini korurken, Murat Kurum resmi X sosyal medya hesabı üzerinden zirveye dair hazırlanan özel bir video paylaştı. Paylaşımında "Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı" ifadelerine yer veren Kurum, iklim krizine karşı küresel sorumluluk alınması ve eyleme geçilmesi gerektiği mesajını vurguladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel