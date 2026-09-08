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Küçükçekmece'de alacak kavgası kanlı bitti: Seken kurşun sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuğa isabet etti

Küçükçekmece'de alacak kavgası kanlı bitti: Seken kurşun sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuğa isabet etti

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İstanbul Küçükçekmece'de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada dehşet anları yaşandı! Halkalı Merkez Mahallesi'nde tarafların birbirine kurşun yağdırdığı kavgada şüphelilerden Erkan A. ile o sırada sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki bir çocuk ayağından vurularak yaralandı. Seken kurşunla yaralanan küçük çocuğun ağlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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