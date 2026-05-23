Sezai Karakoç’un gizli arşivi ilk kez gün yüzünde: “Zamana Adanmış Sözler” sergisi açıldı
Türk edebiyatı ve düşünce tarihinin köşe taşlarından Sezai Karakoç’un daha önce hiç görülmemiş arşiv belgeleri, kendi kaleminden çıkan el yazısı notları, ilk baskı nadide eserleri ve fikirlerini kağıda döktüğü şahsi daktilosu “Zamana Adanmış Sözler” sergisiyle ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu; açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu özel sergiyle Karakoç’un sadece edebi dehasını değil, "Diriliş" felsefesi etrafında örülen medeniyet yürüyüşünü de görünür kılarak ziyaretçilere modern dünyanın çıkmazları karşısında derin bir tefekkür alanı sunmayı amaçladıklarını vurguladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam