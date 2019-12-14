Muğla'da freni boşalan tüp kamyoneti devrildi 1 ölü, 1 yaralı 14.12.2019 16:24

Fethiye Antalya karayolu Sarıyer mevkisinde hareket halindeki kamyonetin rampa aşağı giderken freni boşaldı. Yolcu koltuğundaki Bekir Özdemir aniden hızlanan kamyonetten atlarken, sürücü Baran aracı yavaşlatmaya çalıştı. Virajda savrulan kamyonet, kenardaki istinat duvarına çarptı. Kabinde sıkışan Baran ise kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Necati Baran idaresindeki 07 AGS 333 plakalı tüp yüklü kamyonetin freninin patlaması sonucu devrilmesinin ardından istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan tüpler yola savrulurken kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Baran, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. Öte yandan kamyonette yolcu olarak bulunan Bekir Özdemir ise kamyon devrilmeden önce atladığı öğrenildi. Özdemir sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yola savrulan tüplerin alev almaması için köpük sıktı.

Öte yandan, kaza anı kara yolunda ilerleyen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, kamyonetin devrilme anı ve dumanların yükselmesi yer alıyor.

Kaza nedeniyle Fethiye - Antalya Kara yolu tek şeritten verildi.