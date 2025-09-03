PODCAST CANLI YAYIN

Zonguldak Ereğli'de lüks yat battı - VİDEO

Zonguldak Ereğli'de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki yat, denize açıldıktan kısa süre sonra su alarak battı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 40 milyon lira değerinde olduğu belirtilen lüks yat, denize indirildikten sadece 15 dakika sonra battı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yaklaşık 1 yıl önce yapımına başlanan yat, bugün denize indirildi. İddiaya göre yat, denize açıldıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı.

Tersane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri, yat içerisindeki 4 mürettebatı kurtararak karaya çıkardı.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

