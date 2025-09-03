İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 27 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Van'dan hareket eden yolcu otobüsünün Hatay'a gittiği öğrenildi.

Bunlar da Var