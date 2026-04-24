Otomobil Fıstık Bahçesine Uçtu

Kaza, Kilis-Elbeyli kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.M. yönetimindeki 32 FP 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki fıstık bahçesine devrildi. Takla atan araçta bulunan 4 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce kurtarıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü Y.M. ile araçta yolcu konumunda bulunan F.Ş., C.E. ve M.G.Ş. ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin inceleme sürerken, hastanede tedavi altına alındıkları bildirildi.

Yol Güvenliği ve İnceleme

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı. İtfaiye ekiplerinin araçta yaptığı soğutma çalışmalarının ardından devrilen otomobil, çekici yardımıyla bahçeden çıkarıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.