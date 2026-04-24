Önce Bıçakla Tehdit Etti, Sonra Evini Yaktı

Olay, dün akşam saatlerinde Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi Şehit Ekrem Kaygısız Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Barbaros Güleryüz (69), apartman içerisinde yarı çıplak halde elinde bıçakla dolaşarak komşularına korku dolu anlar yaşattı. Çevredekilerin tepkisi üzerine kendi dairesine giren Güleryüz, kısa süre sonra evi ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Olayın ardından kaçmaya çalışan Güleryüz, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Nezarethanede Aniden Fenalaştı

Emniyetteki işlemleri için nezarethaneye konulan Barbaros Güleryüz, bu sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden polis ekipleri Güleryüz'e ilk müdahaleyi yaptı ve vakit kaybetmeden sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, doktorların yoğun çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kesin Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek

İlk değerlendirmelere göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği düşünülen Barbaros Güleryüz'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.