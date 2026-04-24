Kızıl Sincap çağla yerken görüntülendi

Kocaköy'de Beklenmedik Misafir

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çiftçi Fırat Kılıç, doğada ender rastlanan bir ana tanıklık etti. Ağaçta hareketlilik fark eden Kılıç, telefonuna sarılarak nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan bir kızıl sincabı kayda aldı. Görüntülerde, sevimli yavru sincabın büyük bir iştahla çağla kemirdiği anlar saniye saniye yer aldı.

Türkiye'de Neden Tehlike Altında?

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Satar, bilimsel adı $Sciurus \ vulgaris$ olan bu türün dünya genelinde yaygın olmasına rağmen Türkiye özelinde ciddi bir tehdit altında olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Satar, şu ifadeleri kullandı:

"Kızıl sincap, sincapgiller ($Sciuridae$) familyasından Avrasya'ya özgü, ağaçlarda yaşayan bir türdür. Dünya çapında nesli tehlikede olmasa da, maalesef Türkiye'de kürkleri için kaçak avlanmalarından dolayı popülasyonları ciddi şekilde zarar görmüş ve nesli tehlike altına girmiştir."

Ekolojik Sistemin "Bahçıvanları"

Ağaçlık alanlarda yaşayan ve özellikle tohumların yayılmasında büyük rol oynayan kızıl sincapların korunması, orman eko-sisteminin devamlılığı için kritik önem taşıyor. Uzmanlar, bu türlerin görüldüğü bölgelerde avcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olunması ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmemesi gerektiğini belirtiyor.