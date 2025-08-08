Son Dakika
Bolu'da orman yangını | Video

Bolu’nun Göynük ilçesi Tekirler köyü yakınlarında saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. İtfaiye, arazöz ve helikopterle havadan-karadan müdahale sürüyor; köylüler de çalışmalara destek veriyor.

Bolu'nun Göynük ilçesi Tekirler köyü yakınındaki ormanlık alanda saat 12.00 civarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan bölgede
İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile yangın söndürme helikopteri, çok sayıda personelle müdahaleye başladı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Köylülerden destek
Köyde yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek vererek ekiplere yardımcı oldu.

