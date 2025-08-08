Bolu'nun Göynük ilçesi Tekirler köyü yakınındaki ormanlık alanda saat 12.00 civarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan bölgede

İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile yangın söndürme helikopteri, çok sayıda personelle müdahaleye başladı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Köylülerden destek

Köyde yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek vererek ekiplere yardımcı oldu.