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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet böyle çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet böyle çarptı
12.12.2021 09:25

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Sayime A.'ya (69) motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı kadın ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Market alışverişi yapıp evine dönen Sayime A.'ya, yolun karşısına geçtiği sırada sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 16 KN 724 plakalı motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle yaşlı kadın kanlar içinde kalarak yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sayime A. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşlı kadının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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