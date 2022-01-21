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Yolcu otobüsü limon yüklü tıra arkadan çarptı 1 kişi hayatını kaybetti 23 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü limon yüklü tıra arkadan çarptı 1 kişi hayatını kaybetti 23 kişi yaralandı
21.01.2022 10:41 - Son Güncelleme: 21.01.2022 10:41

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Denizli’nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün aynı yönde seyir halinde olan limon yüklü tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti, 23 yolcu yaralandı. Kaza, Bozkurt ilçesi Başçeşme Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli - Afyonkarahisar karayolu üzerinde seyir halinde olan ve Ankara’dan Muğla’nın Datça ilçesine gittiği belirtilen Mukadder Balkın idaresindeki 48 DG 288 plakalı otobüs, aynı istikamette seyir halinde olan Süleyman T. hakimiyetindeki 66 LV 66 plakalı limon yüklü tıra süratle arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön tarafı hurdaya döndü. Tırdaki limonların karayoluna saçıldığı kazada, otobüsteki yolcular ise yerinden fırladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yolcuları kurtarırken, sağlık ekipleri ise yoğun çaba sarf ederek müdahalelerde bulundu.

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