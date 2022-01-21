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Vali Gül peşpeşe Gazianteplileri uyardı

Vali Gül peşpeşe Gazianteplileri uyardı
21.01.2022 10:58

OTOMATİK OYNAT

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Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medyadan peş peşe yaptığı uyarılarla Cumartesi günü ikinci kar yağışı dalgasının geleceğini duyurdu. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda Cumartesi gününden itibaren kar yağışının beklendiğini ve yağıyın 1 hafta boyunca süreceğini belirtti. Gül paylaşımında, "Sevgili hemşehrilerim, 22 ocak cumartesiden itibaren,bir hafta boyunca Gaziantep’e yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsade edilmeyecektir. Tatile gidecek kişiler, yol ve hava durumunu takip etsin lütfen" ifadelerini kullandı. Gül, ardından yaptığı paylaşımda ise yol kenarlarına yapılan parklar nedeniyle karla mücadele çalışmalarının aksadığını da ifade ederek, uyarılarda bulundu. Gül uyarılarını şöyle sürdürdü: "Yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. Ana caddeler başta olmak üzere yollarda düzensiz park eden araçlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Lütfen, kamyon/tır ve binek araçlarınızı uygun yerlere park ediniz. Ulaşımı aksatan araçları trafik ekiplerimiz çekmeye başlayacaklar"

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