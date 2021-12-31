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Yılın son gününde yürek ısıtan görüntü

Yılın son gününde yürek ısıtan görüntü
31.12.2021 13:31

OTOMATİK OYNAT

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Türkiye onları konuşuyor

Kocaeli'de halk otobüs şoförü, engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesiyle ters yönden geldiğini gördü. Aracını durduran şoför, engelli vatandaşı kaldırıma alarak, güvenli bir şekilde yoluna devam etmesini sağladı. Olay, İzmit ilçesi Orduevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförlerinden Hakan Yıldırım 70 nolu hatta Akpınar TOKİ-Umuttepe seferini yaptığı sırada, engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalyesiyle ters yönden geldiğini gördü. Engelli vatandaşın trafik kazası geçirmesinden endişe eden şoför Yıldırım, aracını güvenli bir şekilde durdurdu, yolculara da bilgi vererek otobüsten indi. Sürücü Yıldırım, çevreden geçenlerin de yardımıyla engelli vatandaşı kaldırıma alarak, güvenli bir şekilde yoluna devam etmesini sağladı. Şoförün bu davranışı çevredekiler ve otobüs yolcuları tarafından takdirle karşılandı. Olayı gören vatandaşlar 153 Çağrı Merkezi’ne mesaj atarak, bu duyarlı davranışından dolayı şoförü kutladı.

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