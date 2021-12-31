Yasaklı köpek cinsleri İstanbul ormanlarında gittikçe artıyor! Kayıt yaptırmak istemeyen yasaklı köpekleri ormana bırakıyor

Yasaklı köpek cinslerinin yasaya göre 14 Ocak tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt yaptırmak istemeyenler ise köpeklerini ormanlara bırakıyor. Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar "Arabamdaki Dogo Argentino cinsi köpeği yarım saat önce burada buldum. Bu yeni tasarı ciddi olarak uygulanmaya başlanacağı söylendiğinden beri de ormanlara ekstra bir atma olayı başladı. Ayda zaten ortalama normalde üç dört tane buluyorduk. Son dönemde hatta geçen ay her gün bir tane yasaklı ırk dışarıdan aldık" dedi.