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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurt sürüsü şehre indi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurt sürüsü şehre indi
31.12.2021 12:42 - Son Güncelleme: 31.12.2021 12:43

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt sürüsü görüntülendi. Son günlerde Yüksekova merkezde sık sık kurtların görülmeye başlanmasıyla vatandaşlar korku yaşadı. Gece saatlerinde Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarında yiyecek arayan kurt sürüsü görüldü. Mehmet Korkmaz adlı vatandaş, karşılaştığı kurt sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Özellikle akşam saatlerinde herkesin dikkatli olmasını isteyen Mehmet Korkmaz, "Sabah namazıydı. Evimin balkonuna çıktığımda kurt sürüsü dışarıda yiyecek arıyordu ve oradaki çöpleri karıştırıyordu. Allah'tan bu saatte kimse dışarıda değildi. Herkes akşam saatlerinde evine giderken dikkatli olmalı, çünkü kurtlar kendilerine zarar verebilir” dedi.

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