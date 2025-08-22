Yer: Mersin! Sırtında bıçakla hastaneye kaldırıldı

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir şahıs gençlerden birinin sırtına bıçak sapladı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Merkez bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirdi. Bir süre sırtında bıçakla bekleyen genç, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ise şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.