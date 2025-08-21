PODCAST CANLI YAYIN

DMM'den “Cumhur Reyonu” iddialarına yalanlama

Enflasyonla mücadele kapsamında hükümetin zincir marketlerde Cumhur Reyonu düzenlemesine gidileceği iddia edildi. Söz konusu projeye göre devlet destekli ucuz reyon köşeleri kurulacak. Proje kapsamındaki ürünler tüm illerde tek fiyat olacak. Söz konusu iddia hakkında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DMM'den yapılan açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, "Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Bunlar da Var

İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle