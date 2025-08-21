DMM'den “Cumhur Reyonu” iddialarına yalanlama

Enflasyonla mücadele kapsamında hükümetin zincir marketlerde Cumhur Reyonu düzenlemesine gidileceği iddia edildi. Söz konusu projeye göre devlet destekli ucuz reyon köşeleri kurulacak. Proje kapsamındaki ürünler tüm illerde tek fiyat olacak. Söz konusu iddia hakkında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DMM'den yapılan açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, "Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.