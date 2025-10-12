Yer! Hatay! Sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada

Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Sokak ortasında 2 şahsın yerde yatan bir şahsı tekmelerle ve yumruklarla dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; şahsın yerde öldüresiye darp edildiği görüldü. Konuyla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenilirken kavganın trafikte yaşanan tartışmanın ardından çıktığı tahmin ediliyor.