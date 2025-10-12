PODCAST CANLI YAYIN
Yer! Hatay! Sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada

Yer! Hatay! Sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada

Hatay’da 2 şahsın sokak ortasında 2 şahsı öldüresiye dövdüğü anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Sokak ortasında 2 şahsın yerde yatan bir şahsı tekmelerle ve yumruklarla dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; şahsın yerde öldüresiye darp edildiği görüldü. Konuyla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenilirken kavganın trafikte yaşanan tartışmanın ardından çıktığı tahmin ediliyor.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan Güneysu’da komşularıyla sohbet etti
Başkan Erdoğan Güneysu’da komşularıyla sohbet etti
Başkan Erdoğan kendisine seslenen çocuğa yanıt verdi: “Tayyip deden sana kurban olsun”
Başkan Erdoğan kendisine seslenen çocuğa yanıt verdi: “Tayyip deden sana kurban olsun”
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada
Serdar Öktem cinayeti şüphelileri hücre evinden böyle çıktı! O anlar kamerada
Serdar Öktem cinayeti şüphelileri hücre evinden böyle çıktı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle