Yer! Hatay! Sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada
Hatay’da 2 şahsın sokak ortasında 2 şahsı öldüresiye dövdüğü anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Sokak ortasında 2 şahsın yerde yatan bir şahsı tekmelerle ve yumruklarla dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; şahsın yerde öldüresiye darp edildiği görüldü. Konuyla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenilirken kavganın trafikte yaşanan tartışmanın ardından çıktığı tahmin ediliyor.