12 Ekim İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi
Tour de France’ın amatör bisikletçilere özel serisi L’Étape Türkiye by Tour de France, bu yıl İstanbul’da düzenleniyor. Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından ilham alan etkinlik, sabah saatlerinde Beykoz Spor Ormanı’ndan start aldı.
Etkinlik kapsamında İstanbul'un birçok noktasında yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sabah saat 08.00 itibarıyla Anadolu Yakası yönünde araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer, köprünün 12.00'de yeniden trafiğe açılmasının planlandığını duyurdu.