SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023, 10:45 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 10:57

Yer: Denizli! Kadınların sokak ortasındaki saç baş kavgası kamerada: Saçından tutup duvara vurdu

Denizli’de iki kadının sokak ortasında alacak verecek tartışması, bir anda kavgaya dönüştü. Saçından tutup dakikalarca sürüklediği kişinin kafasını duvara vuran kadınını kimse sakinleştiremedi.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayalık Caddesi'nde aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki kadın yolda karşılaştı. Bir süre konuşan kadınlar bir anda saç baş kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri, diğer kadının saçından tutarak dakikalarca oradan oraya sürükleyip, başını duvara vurdu. Kavga seslerini duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, kavga eden kadınları ayırmaya çalıştı. Araya girenlere rağmen, tuttuğu saçı bırakmayan kadın, diğer kadını kaldırımda sürüklemeye devam etti. Güçlükle diğer kadını bırakması sağlanan kadın, olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Mağdur olan kadın, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şikayetçi olan kadının ifadesini almak için karakola götürdü.


İki kadının sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda karşılaşan kadınların kavga ettiği anlar, vatandaşların araya girmeye çalıştığı, bazı kişilerin ise kavgayı sadece izlemekle yetindiği anlar yer aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SIRADAKİ VİDEO
Ankara’da bayraklar yarıya indi
19.10.2023Perşembe
Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 5 gözaltı
19.10.2023Perşembe
Elazığ’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı
19.10.2023Perşembe
Babasının kavga ettiği şahıslara av bıçağıyla böyle saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
19.10.2023Perşembe
Liverpool'un Yıldızı Mohamed Salah'tan Gazze'ye Yardım Çağrısı! "İnsanlık galip gelmeli"
18.10.2023Çarşamba
Bunlar da Var
ABD Büyükelçisi Taylor’ı BM’de konuşurken STK temsilcileri sırtlarını dönerek protesto etti 00:22
ABD'ye BM toplantısında soğuk duş!
19.10.2023Perşembe
ABD’li silah uzmanı İsrail’i yalanladı! 01:57
ABD'li silah uzmanı İsrail'i yalanladı!
19.10.2023Perşembe
ABD Başkanı Joe Biden İsrail savaş suçu işledi mi? sorusunu yanıtlayamadı! 00:12
ABD Başkanı Biden soruları yanıtsız bıraktı!
19.10.2023Perşembe
Refah Sınır Kapısı açılıyor: Gazze’ye insani yardım ulaşacak 09:10
Refah Sınır Kapısı açılıyor!
19.10.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA