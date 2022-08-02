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Yarış yaparken gencin bacağını kopartan zanlı yakalandı

Yarış yaparken gencin bacağını kopartan zanlı yakalandı
02.08.2022 10:08 - Son Güncelleme: 02.08.2022 10:10

OTOMATİK OYNAT

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Adana’da otoyolda yarış yaparken bir gence çarpıp bacağının kopmasına neden olan zanlı yakalandı. Edinilen bilgiye göre kaza, 30 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda buluşan bir grup genç otomobilleriyle yarışmaya başladı. Yarışı kazandıktan sonra otomobiliyle hızlanan Emrah Y. (35), emniyet şeridindeki yarışı izleyen Sedat Leventöz’e (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ bacağı kopan Leventöz, kanlar içinde asfalt zemine düştü. Emrah Y. ise kazanın ardından otomobiliyle kaçarak, kayıplara karıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Emrah Y.’yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emrah Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Emrah Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Arkadaşının, Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında saklandığı belirlenen Emrah Y., gözaltına alındı.

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