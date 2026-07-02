Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 09:35

Erzurum'un yaban hayatı yönünden zengin coğrafyası, doğada eşine az rastlanır bir buluşmaya sahne oldu. Dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan, nesli tehdit altındaki gizemli yaban kedisi vaşak, İspir ilçesinde kameralara yansıdı.

Çalılıkların Arasındaki Gizemli Kedi

Olay, İspir ilçesine bağlı Zagos köyü yakınlarındaki kırsal arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arazide dolaşan Ömer Çolak isimli vatandaş, çalılıkların arasında sıra dışı bir hareketlilik fark etti. Dikkatli bakınca karşısındakinin doğada görülmesi oldukça zor olan bir vaşak olduğunu anlayan Çolak, büyük bir heyecanla cep telefonuna sarılarak o anları kayıt altına aldı.

Kayalıklar Arasında Gözden Kayboldu

Görüntülerde; insanlardan uzak durma özelliğiyle bilinen ürkek vaşağın, çevresini büyük bir dikkatle kontrol ederek arazide bir süre dolaştığı görüldü. Asil ve gizemli tavırlarıyla dikkat çeken yaban kedisi, kendisini görüntüleyen vatandaşa aldırış etmeden bir süre daha bölgede kaldıktan sonra kayalık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

"Biyolojik Çeşitlilik Açısından Çok Önemli"

Nadir yaşanan bu olayın ardından uzmanlar da bölgenin yaban hayatı popülasyonuna dikkat çekti. Doğu Anadolu ve özellikle Erzurum çevre ilçelerinin yaban hayatı açısından adeta bir sığınak olduğunu belirten uzmanlar, vaşak gibi birinci derecede koruma altındaki türlerin doğal ortamlarında sağlıklı bir şekilde görülmesinin, biyolojik çeşitlilik ve eko-sistem dengesi açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.