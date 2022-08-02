Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum’da! Bir bakan bir daha baktı

Dış görünümü uzay mekiğini andıran Dünya’nın en büyük 3 tekneli yatlarından “Galaxy of Happiness”, Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi. Yalıkavak Tilkicik Koyu’na demirleyen yata bakan bir daha baktı. 2016 yılında Letonya’da üretilen trimaran şeklindeki süper yat Galaxy of Happiness, Yalıkavak’a geldi. Gümüş rengi ile tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yat, denizin üzerine uzay mekiği inmiş görünümü veriyor. 53 metre uzunlukta 17 metre genişlikteki yatın 3 kamarasında 6 misafir konaklayabiliyor. Dalgalı denizlerde sabit durabilmesi için özel olarak tasarlanmış 299 gros tonluk yat, 30 knot hıza ulaşabiliyor. Dünyanın en ilginç motorlu teknelerinden biri olarak adlandırılan yat, klasik bir yatla aynı hıza ulaşmak için yüzde 40'a kadar daha az enerji harcıyor. “Galaxy of Happiness”ın güncel değerinin ise 33 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.