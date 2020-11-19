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Video Haber: Başkan Erdoğan Eyüp Sultan'da! Erdoğan merhum gazeteci Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti

Video Haber: Başkan Erdoğan Eyüp Sultan'da! Erdoğan merhum gazeteci Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Mezarlığına giderek geçtiğimiz gün hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a geldi. Erdoğan, Eyüp Sultan'a gelerek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybederek defnedilen usta kalem Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Usta kalem Ahmet Kekeç, koronavirüse yakalanmış, durumunun ağırlaşması sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Kekeç'ten acı haber gelmişti. Kekeç, Eyüp Sultan'a defnedilmişti. Kekeç'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

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