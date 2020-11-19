Haberler Video Yaşam Videoları VİDEO HABER: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

VİDEO HABER: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

VİDEO HABER: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
19.11.2020 16:34
Ana Sayfa 00:44
Düğünlere "koronavirüs" ayarı!
Ana Sayfa 01:04
ATM'den çektiği 50 TL servet...
Ana Sayfa 03:24
İlçesinin tanıtımı için...
Ana Sayfa 03:29
Başkan Erdoğan'dan anlamlı...
Ana Sayfa 01:13
Katilin evine alçak ziyaret
Ana Sayfa 01:32
İki Mehmetçik şehit
Ana Sayfa 03:58
BIST'te de gözler Merkez...
Ana Sayfa 02:18
Terör örgütündeki 'çözülme'...
Ana Sayfa 01:28
Dehşet anları kamerada: Baba...
Ana Sayfa 04:18
Binbir zahmetle üretiliyor,...
Ana Sayfa 01:11
Adana'da feci son: Genç kız...
Ana Sayfa 04:36
Yurtiçi piyasaların gözü...

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığı bilgisini aldığını söyledi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı. Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" dedi.

"HUKUK ÇERÇEVESİNDE GEREĞİ YAPILMAKTADIR"
"Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir" diyen Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Yaşam Videoları