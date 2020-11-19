Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığı bilgisini aldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı. Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" dedi.

"HUKUK ÇERÇEVESİNDE GEREĞİ YAPILMAKTADIR"

"Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir" diyen Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.