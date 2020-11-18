CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun habis ve hastalıklı konuşmaları dikkatle incelendiğinde nasıl bir girdabın içine düştüğü, nasıl bir hezeyan ve melanete gömüldüğü gayet net olarak anlaşılacaktır. Üslubunun kindarlığı, siyaset usulünün kirliliği herkesin malumudur.

"SOROS'UN TETİKÇİSİ VE TEDARİKÇİSİ OSMAN KAVALA'YA SEVGİ VE SEMPATİSİ BİLİNMEKTEDİR"