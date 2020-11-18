Ana Muhalefet Partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün, partisinin grup toplantısında FETÖ, PKK ve sol terör örgütlerine çalışanları savunup AK Parti'ye "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" sözlerini sarf etmişti.
Öte yandan Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli'ye de, "Saray'ın bekçiliğini yapana da bu sözüm var. Çok sık eleştiriyor CHP'yi, ona o görev verilmiş bekçilik yaptığı için" ifadelerini kullanmıştı.
Alaattin Çakıcı da Kılıçdaroğlu'nun Salı günkü grup toplantısındaki sözlerine tepki göstererek,"Fasulye çubuğu ile seni tanıştırırım. Vatan hainleri ile Devlet Bahçeli'yi aynı potaya koyarsan, hayatının en büyük hatasını yaparsın." ifadelerini kullandı.
"Devletimiz ve Sayın Devlet Bahçeli hakkında açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na Alaattin Çakıcı'dan açıklamadır" tweet'inin ardından ikinci tweet'te yayınlanan el yazısı mektubun metni şöyle:
"Kamuoyuna Saygılarımla
"FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ DERKEN KAVALA'YI MI YOKSA DEMİRTAŞ'I MI KASTEDİYORSUN?"
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında af ile ilgili mafya liderlerinin sarayın emri ile serbest bırakıldılar ifadesini kullanan bu gafil muhbir istemeden gafını yaptı, yoksa uluslararası üst akıl ve PKK'nın tüm bölücü unsurların adi ve şerefsizce dili başka söyleyen beyni bölücülüğe endeksli bu onur yoksunu fikir özgürlüğünden bahsederken, 3,5 yıldır yatan hain Osman Kavala'dan mı yoksa Selahattin Demirtaş'ı mı ifade etmektedir.
"ULAN DÜRZÜ KARI MI SATTIM..."
Mafya diye (kapalı ifade ettiği) Alaattin Çakıcı'yı kapalı tarif etmektedir. Şahsım olarak kendisine soruyorum; ulan dürzü karı mı sattım, devletin hazinesini mi parselledim, eroin kaçakçılığı mı yaptım? Yoksa silah kaçakçılığı mı yaptım?
MAFYA TEPKİSİ
Devletimizin tüm arşivlerini araştırabilirsin; bu saydıklarımdan bugüne kadar değil mahkemeye, polis arşivlerinden 1 gözaltına alınmayı veya 1 saat emniyette kaldığıma dair bir belge varsa Allah'ın (C.C.) dışında kimseye boyun eğmem. Kimseden bugüne kadar özür dilemedim. Sayın değerli ağabeyim Devlet Bahçeli'nin dışında da dilemem.
"SARAY DİYE İFADE ETTİĞİN O KÜLLİYE DEVLETİMİZİN EN ÜST MAKAMIDIR"
Yukarıda yazdığım kriterlerin yani, yasa dışı o kriterlerden 1 tane kamuoyuna deşifre et, o zaman senden 83 milyonun önünde senden özür dilerim, koyamazsan fasulye çubuğu ile seni tanıştırırım. Bana bak dürzü Sayın Bahçeli için bugün sarayın bekçisi demişsin. Saray diye ifade ettiğin o Külliye devletimizin en üst makamıdır, millet adına devletin yanında olmak Sayın Bahçeli için bir yaşam tarzıdır, bekçi kavramını farklı anlamda kullanmışsan köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsı ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım.
"SENİ DE HACİVAT GİBİ OYNATIYORLAR"
Evet muhalefetin görevi iktidarı denetlemektir, bunu anayasa ve Türk milleti adına yapmak onurdur. Ne yazık ki sendeki beyin hücrelerinin her bir zerresi yurt içi ve yurt dışı Türk düşmanı hainlerden ömrünün sonuna kadar kopmayacak şekilde kenetlenmiştir. Nedir sendeki bu Tayyip Erdoğan düşmanlığı!!! Her fırsatta ekonomik koşullarda ülkemizin bekası ile ilgili yanında olman gerekirken zurnanın son deliğinden çıkan ihanet ezgisini dile getirmektesin, davul uluslararası Türk düşmanı üst akıl ve bölücülerin elinde onlar çalıyor, seni de Hacivat gibi oynatıyorlar.
İSTANBUL VE İZMİR BELEDİYESİ'NE BAKMIYORSUNUZ?
Son yerel seçimlerde bazı büyük belediye başkanlıkları kazandınız. AK Parti hükümeti devleti soydu söylemini hep dile getiriyorsunuz, dönüp de hiç İstanbul ve İzmir belediyesine bakmıyor musunuz?
Halkçılık dersiniz halk adına belediyelerde seçim kazandınız ne yazık ki o belediye başkanları halka hizmet etmiyor, tüyü bitmemiş yetimin hakkını Kandil'e bir şekilde aktarıyorlar.
Evet AK Parti FETÖ döneminde devleti soydular, FETÖ'cü işadamları ve ihanet içerisinde olan bürokratlar da bu soyguna dahildir. Demokrasi yok diyorsunuz sen ve parti merkez kurulu üyeleri Sayın Devlet Başkanına dil uzatıyorlar. Demek ki ülkemizde dikta bir yönetim olmuş olsa hepsini kaza oturturlar. Basın özgürlüğü yok diyorsunuz iktidara uzak olan batıdan emir alan gazeteciler sürekli iktidarı eleştirirken devletimizi aşağılayarak Cumhur İttifakına ve Devletimize hakaret etmektedirler. Bu tip gazetecilerin tutuklanması, madem devlet adamısın niçin rahatsız oluyorsun
"HAİNLER SANA GAZ VERİR, ZORDA YANINDA OLMAZLAR"
Bak Kemal Kılıçdaroğlu, kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir, zorda yanında olmazlar.
Onun için sana Akıllı ol!!! Diyorum.
Başta Devlet Başkanımıza Dünya Türklerinin yaşayan efsane son Türkmen Bey'i değerli ağabeyim Sayın Bahçeli'ye aziz milletimize saygılarımla arz ederim.
Alaattin Çakıcı 17.11.2020"
KILIÇDAROĞLU, ÇAKICI'YA "ÇAKAL" DEDİ VE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Çakıcı'nın sert sözlerle yüklendiği Kılıçdaroğlu da "Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez." diyerek Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Alaattin Çakıcı bu kez sosyal medya hesabından, "Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasına cevabı" notuyla 4 sayfalık bir açıklama yayınladı.
Çakıcı'nın açıklaması ikinci açıklaması;
"Kılıçdaroğlu ve avanesi;
Sizler yıllardır devlete hakaret etmektesiniz. Siz her türlü ahlaksızlığı ve hakareti meşru zeminlere taşıyorsunuz.
Demin basın açıklamanı izledim. 'Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez' ifadesini kullanıyorsun.
"SEN KURT İLE ÇAKALI KARIŞTIRIYORSUN"
Be dilinin ayarı olmayan bre gafil. Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sen ve avanelerine sesleniyorum.
"ÇAKAL GİBİ ULUYUP HATUN GİBİ KONUŞACAĞINA..."
Başta sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene.
"KUVA-İ MİLLİYE RUHU TAŞIYANLAR PKK VE SİLAHLI SOL ÖRGÜTLERLE HAREKET ETMEZ"
Soruyorum; sende ve avanende o yürek var mı? Kuva-i Milliye ruhundan bahsediyorsun. Kuva-i Milliye ruhu Türkiye'nin manevi tapusudur. Kuva-i Milliye ruhu taşıyanlar PKK ve silahlı sol örgütlerle birlikte hareket etmez.
"SENDE OLSA OLSA BÖLÜCÜLÜK RUHU VARDIR"
Hadi oradan gafil. Sende olsa olsa bölücülük ruhu vardır. Be devlet düşmanı. Sakın Atatürk'ü ağzına alma. O yalaka ağzınla Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme. 83 milyon seni iyi tanıyor. Sayın Bahçeli'yi ağzına alma. Sen onun koç yumurtası bile olamazsın."