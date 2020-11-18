CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında af ile ilgili mafya liderlerinin sarayın emri ile serbest bırakıldılar ifadesini kullanan bu gafil muhbir istemeden gafını yaptı, yoksa uluslararası üst akıl ve PKK'nın tüm bölücü unsurların adi ve şerefsizce dili başka söyleyen beyni bölücülüğe endeksli bu onur yoksunu fikir özgürlüğünden bahsederken, 3,5 yıldır yatan hain Osman Kavala'dan mı yoksa Selahattin Demirtaş'ı mı ifade etmektedir.

"ULAN DÜRZÜ KARI MI SATTIM..."

Mafya diye (kapalı ifade ettiği) Alaattin Çakıcı'yı kapalı tarif etmektedir. Şahsım olarak kendisine soruyorum; ulan dürzü karı mı sattım, devletin hazinesini mi parselledim, eroin kaçakçılığı mı yaptım? Yoksa silah kaçakçılığı mı yaptım?

MAFYA TEPKİSİ