Vatandaşı canından bezdiren hırsız, operasyonla yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çok sayıda vatandaşın hırsızlık şikayetleri üzerine olayları gerçekleştirdiği belirlenen hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzemenin yanında tabanca, tüfek ve kesici aletler ele geçirildi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ve Narko Grup Amirliği ekipleri, çok sayıda vatandaşın, evlerine hırsız girmesi sebebiyle şikayetçi olmaları üzerine çalışma başlattı. Vatandaşların ifadeleri ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Ali B. olduğunu belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekiplerin, Ali B.'nin adresine düzenlediği operasyonda, elektronik eşyalar başta olmak üzere bir çok çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Evi cephanelik gibi. Ayrıca yine polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 3 tüfek, silah ve tüfeklere ait fişekler ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi. Polis merkezine kamyonetle getirildi. Öte yandan polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde ele geçirilen çalıntı malzemeler, bir kamyonetin kasasını doldurdu. Evinde çalıntı malzemeler ve silahlar ile yakalanan Ali B., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.