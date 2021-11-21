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Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgaları kamerada

Trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgaları kamerada
21.11.2021 10:08
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Bursa'da trafikte yaşanan yol verme tartışması yüzünden çıkan yumruk yumruğa kavgalar kameralara böyle yansıdı. Birbirine giren bir taksici ile bir otomobil sürücüsünü ayırmak için vatandaşlar dakikalarca uğraşırken bir diğer kavgada elinde tornavida ile kalabalğın içine dalan bir kişi güçlükle sakinleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Gürsu ilçe meydanında döner kavşaktan geçiş yapan bir taksinin sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Her iki sürücü de önceliğin kendisinde olduğunu iddia edince kavga çıktı. Bir anda yumruk yumruğa birbirine saldıran sürücüleri ayırmaya çalışan vatandaşlar dakikalarca dil döktü. Polisin gelmesiyle birbirinden güçlükle ayrılan sürücüler olay yerinden uzaktaştırıldı. Nilüfer ilçesine bağlı Çalı mahallesinde yaşanan bir diğer yol verme kagasında ise cadde üzerinde seyreden iki sürücü arasında tartıma yaşandı. Ootomobilinden altığı tornavida ile tartıştığı diğer araçta bulunan içlerinde çocuklarında bulunduğu gruba koşarak saldıran sürücü olaya müdahale eden vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilip güçlükle sakinleştirildi

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