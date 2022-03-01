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Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
01.03.2022 14:09 - Son Güncelleme: 01.03.2022 14:09

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal, öğle namazına müteakip memleketi Van’ın Gevaş ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü Kasran Harabeleri Taşlık mevkiinde icra edilen 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu Eren Kış-25 Operasyonu'nda arazi arama tarama faaliyeti esnasında Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu. Hakkari’de düzenlenen törenin ardından naaşı memleketi Van’ın Gevaş ilçesine getirilen Mürsel Sunal için Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Sunal, Koçak Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Van Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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