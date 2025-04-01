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Van’da köpeklerden kaçan kedi saatlerce direkte mahsur kaldı
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Van'da köpeklerden kaçan kedi saatlerce direkte mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 10:27

Van’ın Başkale ilçesinde, sokak köpeklerinden kaçan bir kedi, korkuyla elektrik direğine tırmanarak saatlerce mahsur kaldı.

Olay, Başkale ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Başıboş köpeklerin kovaladığı bir kedi, paniğe kapılarak hızla bir elektrik direğine tırmandı. Kediyi fark eden köpekler, direğin altında beklemeye başladı. Saatlerce yukarıda hareketsiz kalan kedi, köpeklerin bölgeden ayrılmasını bekledi.

Durumu gören çevre sakinleri, köpekleri bölgeden uzaklaştırarak kedinin güvenli bir şekilde inmesini sağladı. Kedinin sağlıklı olduğu belirtilirken, mahalle sakinleri başıboş köpekler konusunda yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

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