Uyanık ayılar elektrik telleriyle çevrili arı kovanlarının bulunduğu alana yeri kazarak girdiler

Bilecik'te, etrafı elektrik telleriyle çevrili arı kovanlarına, cereyana çarpılmamak için yeri kazarak giren ayı 57 kovanı talan etti. Arı üreticisi arının zekâsına hayran kalırken, sadece çalışan 3 kovanı kaldı. Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde arı üreticiliği yapan Ali Osman Özkan 60 kovan arısını hem hırsızlardan hem de yabanı hayvanlar korumak için etrafına elektrikli tel yaptırdı. Sabaha saatlerine arılarına bakmaya gelen adam kovanlarının parçalanmış, tüm ballarının yenmiş bir şekildi buldu. Hemen bir araştırma yapan üretici ayının elektrik tellerinin altını kazarak içeri girdiğini tespit etti. 60 kovandan sadece 3 kovanının çalışır halde kalan üretici şaşkınlığı gizleyemedi.